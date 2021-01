Fuochi d’artificio fra Maiori , Sorrento , Salerno e Napoli, il Covid non ferma le feste . Foto e video dimostrano come fra Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, ma anche nel resto della Campania, non si è rinunciato al festeggiamento e agli spari dei fuochi d’artificio, anche se non come gli anni scorsi, anche per uno spirito di liberazione dal 2020. Speriamo che il 2021 sia migliore.

Foto da Maiori, video da Napoli. A Salerno segnalano mancato rispetto delle indicazioni date, anche in Penisola sorrentina si è sparato molto, ma non ci risultano feriti dai botti per fortuna. A Positano , Ravello ed Amalfi anche si sono sparati dei botti.