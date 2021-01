Fresco di stampa. Eneide trascritta in prosa di Franco Gargiulo

È appena uscito in edicola il mio ultimo lavoro: Eneide, trascritta in prosa. Il libro, edito da Carello Editore, si compone di 270 pagine, ed è in vendita al prezzo di 19 euro. Cosi annuncia sui social Franco Gargiulo, il maresciallo scrittore di Sant’Agnello.

Narro le gesta di Enea,

l’uomo che, partito da Troia,

dopo un viaggio lungo e faticoso,

vincendo molte avversità,

alla fine approdò sulle sponde del Lazio,

in un punto non molto distante dalla città di Roma e,

vinta la coalizione nemica,

fondò Lavinio, l’odierna Pratica di Mare,

la ridente cittadina che

sorge a circa venti chilometri a nord della città eterna.

Enea chiamò così la città in onore di sua moglie Lavinia.

Dal LIBRO PRIMO

℘

Franco Gargiulo è nato a Sant’Agnello (Napoli) nel 1958. È sposato e ha due figli.

Dopo aver conseguito il Diploma di Capitano di Lungo Corso, ha navigato su navi

petroliere. Dal 1983 lavora presso il Comando di Polizia Municipale di Sant’Agnello e,

attualmente, ricopre il ruolo di Luogotenente.

Appassionato di storia locale e narrativa in genere, dal 1991 ha pubblicato numerose

opere tra cui: La conquista di Gerusalemme (trascrizione in prosa della

Gerusalemme Liberata), Il mistero della casa affacciata sul mare (romanzo), Il

profumo del mare sulla pelle (romanzo), Salvatore Sentimento, il figlio del prete

(romanzo), Quando sulle strade della Penisola Sorrentina correva il tram, Le chiese

e le cappelle nel territorio di Sant’Agnello in Penisola Sorrentina, Storia del Comune

di Sant’Agnello dal 1866 al 2016, Il segreto del manoscritto di Gesù di Nazareth

(romanzo storico), Una Stella spuntò su Betlemme (romanzo), Storia della Città di

Sorrento e della sua splendida penisola dalla Preistoria all’Unità d’Italia e Il mistero

della Torre Antica (racconto).

È Membro dell’Associazione Studi Storici Sorrentini.