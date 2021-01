Fra il Bingo e la Tombola, il Sinco. Ecco chi lo ha inventato e come si gioca L’uomo sorridente rappresentato sulla scatola non è che il creatore, Emilio Salvatore. L’idea di creare questo gioco gli venne durante una vacanza in crociera. Stava giocando a Bingo quando si rese conto che in un certo qual modo gli Americani avevano copiato la tipica Tombola italiana. Cosi il signor Emilio decise di realizzare un gioco da tavola che unisse il Bingo alla Tombola. Le combinazioni di gioco erano cinque ed è per questo motivo che decise di chiamare questo gioco Sinco facendo riferimento alla lingua spagnola.

COME SI GIOCA

Ognuno ha una cartella e a ogni numero che si ha si copre. Invece di ambo, terno etc, c’è centro, Rombo, etc. Chi per primo copre il centro vince il premio che si trova nel barattolo Centro. Chi per primo copre le prime 4 carte poste in alto sulla cartella verso sinistra vince il premio nel barattolo Poker. Chi per primo copre le 4 carte che si trovano agli angoli vince il premio del barattolo Angolo. Il giocatore che per primo ricopre le 4 carte che circondano il centro vince il premio Rombo. Infine chi per primo copre 5 carte di fila vince la somma Sinco. Quando un giocatore vince il premio Sinco, gli altri partecipanti devono svuotare la proprio cartella, levando tutte le fiche. A questo punto il gioco deve essere interroto e bisogna ricominciare da capo. Questo vale anche se le altre combinazioni non ci sono state.