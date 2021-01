Fondazione Ravello, Statuto non in “rete” e futuro incerto per Auditorium Oscar Niemeyer. La Città della Musica – alle prese con i contagi da coronavirus Covid-19 con un centinaio di contagiati – non ha come priorità la cultura, ma la Fondazione.

Di fatto in mano a De Luca e alla Regione Campania c’è uno statuto da novembre scorso che ancora non è in rete, come pure il futuro dell’Auditorium Oscar Niemeyer, si tratta di milioni di euro che potrebbero servire per la ripartenza. Che fine farà la Fondazione e l’Auditorium?