Folgore Massa, il ritorno di Fabio Cuccaro

Mancano poco più di 48 ore e la Folgore Massa tornerà di nuovo in campo con un esordio in campionato in trasferta a Salerno! Una bella notizia quella di poter ricominciare dopo tanti mesi di stop e titubanze sulla ripartenza della pallavolo ma un’altrettanto bella notizia riguarda anche il mercato. La società biancoverde, attraverso un post, ha comunicato il ritorno di Fabio Cuccaro: “Non ha mai lasciato il nostro progetto, facendo lo scorso anno da chioccia ai ragazzi della serie C nel ruolo di opposto, alla vigilia del campionato di serie B l’incontro con il ds Ruggiero e la stretta di mano per rinforzare il reparto dei centrali e dare spessore ed esperienza ad una rosa che da sabato ritornerà ad emozionare. Esordio sul campo della Indomita Salerno. Welcome Back Fabio”.