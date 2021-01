Foggia -Juve Stabia : Le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio “Pino Zaccheria” le formazioni di Foggia e Juve Stabia per il posticipo della 18° giornata del Girone C del campionato di Lega Pro. Questi gli schieramenti ufficiali:

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Gavazzi, Anelli, Germinio; Del Prete, Vitale, Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio, D’Andrea. A disosizione: Vitali, Galeotafiore, Di Masi, Dell’Agnello, Raggio Garibaldi, Agostinone, Garofalo, Morrone, Lucarelli, Pompa, Cardamone, Balde. Allenatore: Marco Marchionni.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Rizzo, Garattoni, Allievi, Mastalli, Romero, Orlando, Berardocco, Troest, Vallocchia, Fantacci. A disposizione: Lazzari, Russo, Scaccabarozzi, Guarracino, Ripa, Codromaz, Golfo, Oliva. Allenatore: Pasquale Padalino