Fieristi senza lavoro da un anno: a marzo la manifestazione in occasione del Festival di Sanremo. Questa mattina Giuseppe Pinto, presidente dell’associazione AFI Campania, ci ha messi a conoscenza della manifestazione in programma in occasione del Festival di Sanremo. Infatti, a febbraio sarà oramai un anno che i fieristi italiani si ritrovano senza lavoro: in particolar modo, la festa di San Ciro a Vico Equense e quella di Sant’Antonino a Sorrento non si terranno. Per questo motivo, anche una loro delegazione prenderà parte alla manifestazione, andando a Sanremo.

“Non sta iniziando bene neanche il 2021, se continua così saremo costretti a chiudere le attività. Spero che nessuno di noi si rivolga ad usurai o peggio”, ci dice.

A firma della Presidentessa Nazionale di A.F.I. Associazione Fieristi Italiana Serena Tagliaferri e con il pieno sostegno di tutte le Presidenze Regionali della stessa associazione, sono state trasmesse questa mattina le richieste di autorizzazione per la manifestazione statica distanziata di sensibilizzazione che la nostra associazione propone dal 2 al 6 Marzo in occasione del Festival di Sanremo.

La nostra presenza sarà composta, educata e silenziosa per manifestare il silenzio che subiamo da troppo tempo.

Ci sentiamo nuovamente umiliati nel sapere che dal due al sei di marzo, si terrà in presenza ed aperto al pubblico un evento molto grande come il Festival di Sanremo quando i piccoli eventi anche solo se nominati sortiscono l’effetto di una mala parola.

Dopo aver visto centri cittadini stracolmi di gente durante lo shopping natalizio. I centri commerciali affollatissimi questo è l’ultimo schiaffo che ci sentiamo di prendere.

Saremo li con la speranza di aprire i cuori della gente, delle istituzioni su una situazione di forte malessere economico e nuova povertà». — con Serena Tagliaferri e Gabriele Ogliaro.