Farmacia Elifani: “In che modo rimettersi in forma dopo le festività natalizie?”

Meta (Napoli). I consigli utilissimi di Farmacia Elifani. Se durante le festività natalizie si è mangiato troppo, in associazione alla ridotta mobilità dovuta dalle circostanze, è possibile che l’organismo si sia appesantito e che debba necessariamente tornare in forma. Se si è messi su qualche chilo in più, è bene chiarire sin da subito che l’aumento di peso non è avvenuto dall’oggi al domani e per questo motivo non bisogna aspettarsi nemmeno che si perda peso rapidamente. È vero anche che includendo solo alcune piccole modifiche alla dieta e alla routine quotidiana, si dovrebbe essere in grado di prendersi cura di eventuali appesantimenti causati durante le festività e persino perdere peso aggiuntivo. Quali sono quindi alcuni consigli da osservare per poter trovare la migliore forma? Prima di tutto, impostare obiettivi realistici. Se si decide di perdere da mezzo chilo a un chilo a settimana, con molta probabilità si raggiungerà più facilmente l’obiettivo. Un altro suggerimento è di mangiare più spesso: le persone che sono riuscite a mantenere il loro peso ottimale nel corso del tempo, tendono a mangiare in media cinque volte al giorno. Pasti leggeri e frequenti frenano l’appetito, aumentano l’energia, migliorano l’umore e persino accelerano il metabolismo, poiché il processo di digestione stesso brucia calorie.

Aggiungere all’alimentazione cibi sani, sforzandosi di includere alimenti naturali, non industriali, nel programma alimentare quotidiano. Provare ad aggiungere nuovi cibi più sani alla dieta ogni settimana. Potrebbe essere necessario tempo prima di acquisire il piacere di mangiare alimenti nuovi, ma è doveroso muoversi in tale direzione se si auspica un miglioramento dello stato generale dell’organismo.

Fare il pieno di verdure. Dopo le vacanze, sfidare se stessi a mangiare da 7 a 12 porzioni di frutta e verdura a settimana. Tale varietà di prodotti consentirebbe di assumere vitamine e sali minerali essenziali che probabilmente non sono stati assunti durante le festività.

Bere molta acqua. È errore comune confondere la sete con la fame. Quando si ha voglia di fare uno spuntino, bere un bicchiere d’acqua. Bere acqua aiuta anche a sentirsi pieni. Anche bere mentre si mangia può servire ad aggiungere volume e peso al pasto.

Trovare una nuova routine quotidiana. A volte è difficile assumere stili di vita corretti. È tuttavia importante trovare qualcosa che consenta di rimettersi in forma, magari anche divertendosi.

Infine, ma non meno importante, parlare con gli esperti: il farmacista di fiducia può aiutare a indirizzare verso un esperto di riferimento, come il nutrizionista o il dietologo. Entrambi saranno pronti a comprendere le reali necessità e a supportare il benessere con un piano alimentare dedicato e definito sulle proprie esigenze personali. Ogni corpo è diverso, quindi è necessario trovare un programma e una routine di esercizi giusti che funzionano meglio per ognuno.