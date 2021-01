False email contenenti malware. L’avviso ed i consigli del Commissariato di PS Online

Il Commissariato di PS Online avvisa che: «E’ in corso una massiccia campagna di diffusione del malware “EMOTET” attraverso mail che sembrerebbero provenire da caselle riconducibili al dominio @istruzione.it, con un allegato in formato Zip protetto da password (presente nel testo della mail), da scaricare. Il trojan ha diverse finalità tra cui in via prioritaria l’accesso a contatti ed informazioni personali anche di tipo bancario.

Si consiglia: • di non scaricare allegati; • di tenere sempre aggiornato il proprio antivirus; • di effettuare una scansione dei propri dispositivi; • di modificare le credenziali di accesso ai servizi online utilizzati».