eSerieD sport: i rossoneri si aggiudicano il derby con il Savoia

Un Sorrento anima e cuore ferma la capolista Savoia nella diciannovesima giornata di campionato! I biancoscudati non possono fare altro che inchinarsi al cospetto della compagine di bomber Minetti che, con un poker personale, trascina i rossoneri alla conquista del derby! La formazione di mister Manzi riscatta il ko dell’andata! Finisce dunque 4-3 il match Sorrento eSports- Savoia, quello che doveva essere ostico per i costieri per i numeri dei Torresi: i biancoscudati infatti in 18 partite avevano totalizzato 44 punti, frutto di 14 vittorie, 2 pareggi e solo 2 sconfitte. Quarantaquattro goal fatti e solo 12 quelli subiti dalla compagine di Torre Annunziata. Ora prossimo appuntamento domani, martedì 26 gennaio 2021, alle ore 23.00 contro il Latina. Nella quinta giornata di campionato di eSerie B, tenutasi ieri, altro poker per il Sorrento. Le reti di Alessio Minetti, Maurizio Manzi (nelle vesti di allenatore/giocatore) e la doppietta di Antonino Massa stendono il F.C. Impavid hanno regalato il secondo successo consecutivo ai rossoneri. Prossimo impegno nella Serie B VSL, giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 22.35 contro il F.C. Squartapraga.