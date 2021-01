Epifania, da Minori arriva il pensiero di Gaspare Apicella

Minori (Costiera amalfitana). Per la gioia dei piccini, e non solo, il giorno 6 arrivano, per l’adorazione al Bambino Gesù, i Magi Baldassarre, Gaspare e Melchiorre. Ognuno reca un dono dal significato nobile per Gesù, dopo aver percorso tanta strada guidati da una cometa che indicava la strada da seguire e la meta da raggiungere.

La Befana, dal canto suo, a cavallo di una scopa, entrando nelle case a volte attraverso i camini, porta i regali ai più piccini. E domani chi porta il nome dei Magi festeggia il proprio onomastico ( anche se di questi tempi c’è molto poco da festeggiare.)

I bambini dal canto loro non avvertono eccessivamente l’arrivo della Befana con i doni, perchè questa vecchietta ha lasciato da un pò di anni il compito principale a Babbo Natale di distribuire doni più costosi , arrivando il Buon Vecchio su una slitta e n on su di una scopa dove la Vecchietta ha certamento meno spazio. Noi ci rallegriamo a donare ai nostri nipotini (per me sono nipotine) perchè i doni per noi bambini erano caramelle, cioccolati, qualche mandarino e….. niente altro