Epifania, continua il maltempo in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana: il video da Positano. Come già annunciato dalle previsioni meteo, continua il maltempo in Costiera Amalfitana ed in Penisola Sorrentina, anche in questo giorno dell’Epifania, l’ultimo delle feste natalizie iniziate l’8 dicembre con l’Immacolata concezione, con a seguire Natale e Capodanno. Non a caso esiste il detto “L’Epifania tutte le feste porta via”. La Protezione Civile della Regione Campania, infatti, ha prorogato l’allerta meteo di criticità idrogeologica di livello giall fino alle ore 9.00 di domani, giovedì 7 gennaio. Si prevedono ancora precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Il quadro meteo evidenzia anche venti temporaneamente forti, con possibili raffiche nei temporali. Inoltre, per quanto riguarda il mare, saranno possibili eventuali mareggiate lungo le coste.

È raccomandata la massima attenzione nei territori già interessati da precipitazioni nei giorni scorsi, anche in assenza di piogge, per effetto della saturazione dei suoli.

La Protezione Civile individua anche i possibili fenomeni di impatto al suolo legati al rischio di dissesto idrogeologico.