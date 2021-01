Elezioni, Agerola: tra i papabili pure l’ex deputato Milo. Tutti i dettagli in un articolo dell’edizione odierna di Metropolis a firma di Carlo Cafiero. C’è anche l’ipotesi Antonio Milo tra le candidature a sindaco in rappresentanza dell’attuale opposizione. Una semplice indiscrezione al momento, nulla di più, ma che circola negli ambienti politici agerolesi a pochi mesi dal voto per le Comunali. Il nome dell’ex parlamentare di centrodestra è spuntato negli ultimi giorni, dopo le indiscrezioni che davano l’altro ex deputato agerolese Michele Pisacane, già sindaco della cittadina dei Lattari, impegnato a trovare alleati per la sua nuova discesa in campo con il simbolo della Democrazia Cristiana. E così potrebbe riproporsi, seppure all’interno del perimetro del centrodestra, l’ormai storica rivalità tra Milo e Pisacane per la candidatura a sindaco. Se le operazioni dei due ex parlamentari non dovesse invece andare a buon fine, resterebbe in campo l’ipotesi Giancarlo Panariello, attuale consigliere di opposizione del gruppo Per Agerola. E sono giorni di primi “sondaggi” politici anche nel fronte della maggioranza di centrosinistra. A tal proposito, l’obiettivo del sindaco Luca Mascolo (che non potrà ricandidarsi in quanto al suo secondo mandato consecutivo) è quello di tenere unito il gruppo, evitando fughe in avanti che potrebbero minare gli equilibri della civica Nuovamente Agerola. Tra gli aspiranti candidati sindaco, ci sarebbe anche Andrea Buonocore, attuale numero due dell’esecutivo agerolese, e candidato più votato (con 1084 preferenze) alle amministrative del 2016. In questo schieramento politico restano tuttavia in piedi le ipotesi legate a Tommaso Naclerio (consigliere con delega al Turismo), Matteo Ruocco (assessore ai Lavori Pubblici) e Regina Milo (assessore all’Istruzione). Un centrosinistra che, se potrebbe trovare l’unità tra Pd e Italia Viva, non avrà sicuramente il supporto del Movimento 5 Stelle.