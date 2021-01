Ecco uno dei migliori ristoranti degli Stati Uniti: “Posa”, di Massimo Carro da Positano. La cucina italiana è da sempre amata non solo nel nostro Paese, ma nel mondo intero. Sono molti gli chef e non solo di origini italiane a decidere di spostarsi in diversi luoghi ed aprire ristoranti e locali tramite i quali permettere ai cittadini di tutto il mondo.

Non a caso, uno dei migliori ristoranti degli Stati Uniti d’America è proprio di un italiano. Si tratta di Massimo Carro, da Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Il suo ristorante si chiama “Posa” e si trova a Ridgefield. Qui, si serve autentico cibo delle cucine italiane: si prepara pasta fresca, pane e dolci diversi ogni giorno, usando soltanto ingredienti freschi e di ottima qualità.