Eccellenza e internazionalizzazione all’Università di Salerno: aperte le iscrizioni per la seconda edizione EUWEB.

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Modulo Jean Monnet “EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs” (EUWEB). Il Modulo EUWEB è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea per il triennio 2019-2022 nell’ambito del Programma “Erasmus+ – Jean Monnet Activities”, volto a sostenere attività di eccellenza nell’insegnamento e ricerca sui temi relativi al processo di integrazione europea. Il Modulo EUWEB rientra tra le attività intese a promuovere l’internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università di Salerno.

Le tematiche della seconda edizione riguarderanno l’immigrazione, l’asilo, il controllo delle frontiere, la lotta alla criminalità transazionale, la cooperazione di polizia e giudiziaria, nonché la protezione dei diritti fondamentali in vista della futura adesione dei Balcani occidentali all’Unione, con approfondimenti specifici concernenti l’impatto dell’attuale emergenza sanitaria e delle tecnologie ed informatica.

Il Modulo EUWEB vanta la partnership con diversi atenei balcanici, quali l’Università “EPOKA” di Tirana, l’Albanian University di Tirana, l’Università “Ismail Qemali” di Valona (Albania) e l’Università “Goce Delčev” di Štip (Repubblica della Macedonia del Nord). Gode, inoltre, del supporto di: AESI (Associazione europea studi internazionali); “Avvocato di strada” ONLUS; Camera Penale Salernitana; Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Salerno; ELSA (European Law Students’ Association); FIDU (Federazione Italiana Diritti Umani), nonché dell’ONG “Legis” e dell’Associazione MYLA (Macedonian Yound Lawyers Association) che si sono aggiunti come nuovi supporter del Modulo EUWEB.

Le attività di formazione saranno condotte da parte del Key Staff composto dai Professori Teresa Russo, Module Leader, Anna Oriolo e Gaspare Dalia, Key Teachers dell’Ateneo salernitano, nonché di docenti italiani e stranieri oltre che di esperti, nazionali ed internazionali, nelle tematiche indicate.

Le attività del Modulo EUWEB sono aperte a tutti i soggetti interessati, studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca, ma anche a professionisti e tecnici operanti nei settori del modulo (operatori giuridici, giudici, avvocati, forze dell’ordine, società civile e esponenti del mondo politico). Gli iscritti avranno diritto ad un attestato di partecipazione al raggiungimento di un ammontare predefinito di partecipazioni alle lezioni. Inoltre, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno ha riconosciuto il proprio patrocinio alle attività di formazione del Modulo (con un numero di 4 crediti formativi per ogni incontro accreditato dall’Ordine).

Il Modulo EUWEB prenderà il via con la Conferenza inaugurale del 3 marzo 2021 e si articolerà in incontri dalla cadenza settimanale, per una durata totale di 58 ore, che avranno luogo online su piattaforma Microsoft Teams.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione sull’apposito form d’iscrizione disponibile sul sito www.euweb.org, ove è anche possibile reperire informazioni su tutte le attività e sul programma della seconda edizione. Per ulteriori informazioni info@euweb.org.