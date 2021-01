E’ ufficiale: Gomez va al Siviglia

Gomez va al Siviglia! Visite mediche e poi firma per il Papu Gomez che è diventato un nuovo giocatore del club spagnolo. Stampa e tifosi andalusi sono in estasi per quello risulta essere uno dei colpi più importanti, non solo per il calcio italiano, ma per tutto il mercato europeo. Felice dunque il nuovo club per l’acquisto fatto, soddisfatta l’Atalanta che da questa operazione incasserà 5 milioni di euro + 3 di bonus e sorridente anche il Catania nelle cui casse andrà il 30%, una percentuale però da calcolare a partire dai 3 milioni di euro. I rapporti tesi dell’ultimo periodo tra la società (e soprattutto Gasperini) e il giocatore sembrano essersi calmati con questa nota dell’Atalanta: “In questo lungo viaggio, durato oltre sei anni, sono state tante le emozioni condivise. E quelle resteranno per sempre, così come i goal (tanti e belli), gli assist (ancora di più) e le giocate da applausi (infinite) in oltre duecentocinquanta partite con la maglia nerazzurra (252 per la precisione), la maggior parte giocate con la fascia di capitano al braccio. Un emozionante percorso fatto di gioie (tante) e di sofferenze (per fortuna poche), dai festeggiamenti per la salvezza ottenuta la prima stagione grazie a un suo gol a Palermo, a quelli per la prima storica qualificazione in Champions con la sua firma nel successo sul Sassuolo. E poi le notti magiche europee, i quarti col Psg, le imprese di Liverpool e Amsterdam, il sogno di una Coppa Italia solo sfiorata. Non resta che dire solo una parola… GRAZIE! Ed in bocca al lupo per la nuova avventura”. La replica del Papu non si è fatta attendere: “È un mix di sensazioni, dopo tanti anni lascio questo paese e questa città. Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno in cui sono arrivato a Bergamo, abbiamo fatto la storia di questa società. A volte le cose succedono e vanno in un determinato modo, ma farei tutto di nuovo perché adesso l’Atalanta è al top in Europa. Un messaggio ai tifosi? Mi dispiace, mi mancheranno tanto. Bergamo è nel mio cuore, è la mia città e casa mia. Ci vedremo presto sicuramente”. Il Papu tende una mano anche al tecnico Gasperini: “Con la proprietà ho già parlato e loro sanno cosa penso. Sanno quali sono i miei sentimenti e quanto voglio bene a tutti. Anche a Gasperini? Certo, certo”. Intanto l’annuncio del Siviglia: “Il fantasista argentino arriva a Siviglia dopo nove stagioni in Italia tra Catania e Atalanta. Papu Gomez ha firmato un contratto fino al 2024. Bienvenido a tu casa!”.