“Un forestiero quando viene a Napoli piange due volte: quando arriva e quando parte”. Questa è la celebre frase completa del film “Benvenuti al Sud”, recitata da Alessandro Siani ma che, negli ultimi anni, è stata più volte citata da giocatori, in particolar modo stranieri, che dicono di aver pianto 2 volte: all’arrivo e alla partenza dalla città partenopea. Lo disse Pepe Reina, attuale portiere della Lazio che in azzurro ha giocato per 4 anni e lo ha ripetuto anche ieri Fernando Llorente, approdato all’Udinese e che ha voluto lasciare un messaggio ai tifosi: “E’ arrivato il tempo dei saluti e come si dice a Napoli “adda passà ‘a nuttat”. Lascio una città fantastica, un popolo dal calore ed affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me. È proprio vero che a Napoli si piange due volte …cià uagliù”.