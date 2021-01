E’ morto Piero Pepe. Castellammare perde un grande attore

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . E’ morto Piero Pepe. Con la sua scomparsa Castellammare perde un grande attore e un interprete autentico della tradizione del teatro napoletano. Prima che il Covid fermasse il mondo dello spettacolo, era tornato in palcoscenico ad incantare il pubblico stabiese con le sue esibizioni. Comincia con una perdita per la città il 2021. La scomparsa nel giorno del suo compleanno, avrebbe compiuto 76 anni. Era ricoverato in ospedale, ma una infezione ha determinato l’aggravarsi della situazione. Tanti i ricordi di chi ha lavorato con lui. “Piero Pepe, un grande attore, poetico e tormentato, intenso e leggero. Compagno di scena per anni in tournée con Carlo Giuffrè. Nei panni del violinista, uno dei suoi personaggi più belli, difficili e meglio riusciti”.