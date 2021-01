E’ originario di Massa Lubrense il bravissimo terzino sinistro classe 2000 che gioca attualmente nel Sint-Truiden, società calcistica belga che milita nella Pro League! Liberato Gianpaolo Cacace, è questo il suo nome. Occhi puntati su di lui da parte di grandi club come il Bayern Monaco, il Lipsia ma anche la Juventus che lo vorrebbe aggregare alla formazione Under 23. Il giovane Liberato, figlio di Antonio Cacace, un emigrato italiano trasferitosi in Nuova Zelanda ma originario di Massa Lubrense sulla costa di Sorrento , in questa prima metà di stagione ha già collezionato 16 presenze, servendo anche due assist vincenti per i compagni. Il ritorno nella patria del padre potrebbe dunque essere una possibilità remota in virtù del fatto che Cacace ha doppio passaporto e non andrebbe ad occupare alcuno slot extracomunitari.