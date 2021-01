Dubai ai turisti USA: “Siamo tutti vaccinati”. E la Costiera amalfitana?

Siamo oramai a fine gennaio 2021 e dobbiamo già cominciare a parlare di turismo, perno fondamentale per la Costiera Amalfitana e la sua economia. Presto sarà Pasqua: insomma, la stagione estiva sembra lontana, ma in realtà è più vicina di quanto si pensi. Fra soli cento giorni le attività turistiche dovrebbero cominciare. L’Italia costa sta facendo al riguardo? Come si muove? La Costiera Amalfitana in particolare?

In questo momento, in vari giornali cartacei americani, spuntano varie pubblicità di Dubai: “Venite a Dubai per vacanze sicure, noi siamo vaccinati”. Dunque già da ora stanno cominciando ad intercettare quel flusso americano ricco. Sono riusciti ad organizzarsi anche con le multinazionali per i vaccini per mettere in sicurezza la popolazione e far ripartire il turismo quanto prima.

Ci chiediamo: visto che la Costiera Amalfitana è un territorio così piccolo, perché non organizzarsi già da ora e fare una campagna vaccinale massiccia, in modo tale da permettere di far partire il turismo prima e nella più completa sicurezza? Siamo pronti di fronte a questa sfida internazionale? Ci rendiamo conto che lo scenario turistico mondiale è completamente cambiato? Non si tratta certamente di una cosa semplice, ma bisogna vedere cosa si può fare. Basta pensare a ciò che la Msc ha fatto con Sorrento e la Penisola Sorrentina.