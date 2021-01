Dries Mertens torna in Belgio per accertamenti

Ancora uno stop nella travagliata stagione di Dries Mertens.

L’attaccante belga del Napoli, che ha segnato soltanto a quattro reti nel girone di andata e che era appena rientrato, seppur part time, dopo lo stop per l’infortunio alla caviglia subito a dicembre contro l’Inter, sta infatti per tornare in patria per accertamenti dopo la ricaduta subita nella gara contro lo Spezia in Coppa Italia.

A darne notizia è ‘Sky Sport’, che cita un comunicato della stessa società azzurra. Nei prossimi giorni si saprà di più sui tempi di recupero dell’ex Psv Eindhoven.

Fonte: Getty Images