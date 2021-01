Dottoressa di Siracusa risulta positiva al Covid-19 dopo sei giorni dalla prima dose di vaccino

Una dottoressa in servizio presso l’ospedale “Umberto I” di Siracusa era stata tra i primi a sottoporsi sei giorni fa a Palermo al vaccino anti-Covid. Nella giornata di ieri si è reso necessario il ricovero poiché risultata positiva al Coronavirus.

Sul caso è intervenuto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, spiegando che la protezione immunitaria dal Covid-19 è completa solo dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino. Ed ha precisato come anche negli studi clinici risultano persone che sono state infettate dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva e lo diventa soltanto dopo la seconda dose. E questo fa capire come sia importante continuare a mantenere comportamenti responsabili anche dopo essere stati vaccinati.