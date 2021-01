Dopo Praiano, Positano. Purtroppo non è finita. C’è ancora un “sommerso” di asintomatici

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Dopo Praiano abbiamo fatto un Aggiornamento Covid-19 con una brutta notizia per il primo gennaio 2021. Purtroppo noi di Positanonews avevamo previsto, ma non era difficile farlo, che dopo le feste i sarebbe stata una recrudescenza del coronavirus Covid- 19 . Attualmente risultano tredici persone positive al covid-19 a Positano, a Praiano 16 questa mattina, Ravello pure un consigliere comunale, Gerardo Russomando lo sta scrivendo da giorni, e ultimamente ha anche sottolineato che il problema non è fare “delazioni” su chi fa le feste, ma si doveva organizzare uno screening ampio della popolazione . C’è ancora un “sommerso di asintomatici che possono trasmettere e dopo le feste di Natale, come era scontato che fosse, ci sarà un “ritorno” di contagi nella Divina, e non chiamiamola “terza ondata”.