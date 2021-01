Archiviata la sconfitta nel derby contro l’Avellino, domani alle 15 per la Turris c’è il Francavilla. Ai microfoni in conferenza stampa, per presentare il match, i difensori corallini Rainone e Lame. Rainone: “Già da domani possiamo lasciarci alle spalle quello che non siamo riusciti a mettere in gioco contro l’Avellino, ovviamente una sconfitta che brucia soprattutto per la mancata prestazione, però c’è subito la riprova che siamo vivi e che vogliamo tornare a fare risultato”. Inizia il girone di ritorno e si stanno rinforzando anche le squadre di bassa classifica: “Il girone di ritorno è un altro tipo di campionato, bisogna archiviare quello di andata che, seppur buono, va messo nel cassetto per cercare, partita dopo partita, di raggiungere i nostri obiettivi, in primis la salvezza anche se la Turris potrebbe ambire anche a qualcosa di più. Il Francavilla è un’ottima squadra e già da anni fa un certo tipo di campionato, alcuni giocatori giocano insieme da parecchio tempo su un campo difficile, un po’ come il nostro, piccolino. Nella partita di andata – vinta per 1-0 dalla Turris – il Francavilla aveva mostrato buone trame di gioco, aggressività, è una squadra che la partita se la gioca sempre e, anche se ha avuto un girone di andata un po’ difficile dal punto di vista del risultato, ha sempre dimostratato la sua bravura nel palleggio per cui sabato giocheremo contro un team che mira a fare sempre punti in ogni caso”. Lame ha da poco rinnovato il contratto: “Sono felice di essere ancora qui, l’anno scorso ho vissuto un momento brutto ma ora sonocontento e devo dimostrare quanto valgo in campo e aiutare i compagni”.

All’esito della seduta di rifinitura effettuata questa mattina allo stadio “Liguori” di Torre del Greco, sono 24 i calciatori partiti per il ritiro pre-gara in Puglia in vista dell’incontro di campionato Virtus Francavilla-Turris che si disputerà domani – sabato 30 gennaio – allo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana.

Torna disponibile l’attaccante Giannone. Prima convocazione per i neo acquisti Carannante e Ventola. Non convocati invece Sandomenico, Brandi, Esposito, Marchese, Salazaro e Giordano.

Segue, nel dettaglio, l’elenco dei 24 calciatori partiti per la trasferta pugliese agli ordini del tecnico Fabiano:

Portieri: Abagnale, Lonoce, Barone.

Difensori: D’Alessandro, D’Ignazio, Di Nunzio, Esempio, Lame, Lorenzini, Loreto, Rainone.

Centrocampisti: Carannante, Da Dalt, R. Fabiano, Franco, Romano, Signorelli, Tascone.

Attaccanti: Alma, Giannone, Longo, Pandolfi, Persano, Ventola.