Diventa maggiorenne Greta Thunberg, simbolo della lotta ai cambiamenti climatici

Oggi Greta Thunberg compie 18 anni. La ragazzina con le treccine è diventata famosa in tutto il mondo per la sua lotta ai cambiamenti climatici, coinvolgendo migliaia di giovani che hanno seguito il suo esempio e le sue parole. E proprio oggi è stata pubblicata una sua intervista sul “Sunday Times” nella quale – come riporta “La Stampa” – ha dichiarato: «La mia fama non durerà per sempre, perciò sto cercando di usare l’attenzione che ricevo dai media per ottenere tutto quello che è possibile nel più breve tempo possibile». E di se stessa dice: «Non sono la bambina arrabbiata che urla davanti ai leader mondiali, non sono come alcuni media mi rappresentano. Sono una ragazza timida, studiosa, una nerd che ha a cuore il presente e il futuro del Pianeta e dunque anche il mio». Nell’intervista al “Sunday Times” precisa: «Non dico agli altri quello che dovrebbero fare, ma c’è il rischio che, quando ti batti per una causa e non pratichi quello che predichi, le tue parole non verranno prese seriamente».

Greta Thunberg, inoltre, vede nel Covid-19 un’opportunità da sfruttare: «La crisi scatenata dal Covid può decisamente avere un impatto sulla fiducia della gente negli scienziati riguardo non solo a questo virus ma pure ai problemi dell’ambiente. La pandemia ha illuminato un problema più generale, il fatto che dipendiamo dalla scienza e non possiamo vivere senza. Non possiamo ascoltare soltanto un certo tipo di scienziati, per esempio non diamo abbastanza ascolto agli scienziati che si occupano del clima e della biodiversità e questo deve cambiare».