Destano preoccupazione le varianti del Covid che sembrano essere più veloci nella trasmissione

Il Covid continua a far paura ed a preoccupare sono anche le sue molteplici varianti che potrebbero essere anche più pericolose, contribuendo alla diffusione del contagio a livello mondiale. Ad esempio – come riporta “Il Mattino” – la variante di Sars-CoV-2 dal Brasile sembra sia arrivata anche in Argentina. Mentre Boris Johnson, primo ministro britannico, ha affermato la necessità di un terzo lockdown nazionale anti Covid per cercare di riportare sotto controllo l’impennata di contagi determinata dalla nuova variante del virus, alla luce del raggiungimento nella giornata di ieri dei 60.000 casi in un solo giorno. La variante inglese del Covid, infatti, risulta al momento quella più preoccupante per la sua maggiore velocità di trasmissione, addirittura pari al 70% in più rispetto alla forma iniziale.

La variante inglese è arrivata anche in Italia dove sono già stati indentificati una decina di casi nel Lazio ma se ne registrano anche in Veneto e nelle Marche. A preoccupare poi spunta anche la variante presente in Sud Africa, ancora più veloce nella trasmissione rispetto a quella inglese e che sta provocando un numero elevato di decessi al punto che molti Paesi del mondo hanno bloccato i collegamenti con il Sud Africa.