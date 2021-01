Gara di recupero il derby di domani alle 15, allo stadio Menti di Castellammare, quello tra Juve Stabia e Casertana. Nella “diciassettesima giornata” del girone C di Serie C, il tecnico Pasquale Padalino affronterà un difficile esame che decreterà il futuro suo e quello delle Vespe perché reduci da soli 2 punti in 4 partite e dalla dipartita del DS Filippo Ghinassi. Di diverso umore invece la Casertana che proviene da 3 vittorie consecutive ed intende continuare sulla scia della positività il suo percorso nel campionato, così come dichiarato il tecnico Federico Gudi nella conferenza pre gara: “Le sensazioni per domani sono molto positive. La squadra dopo le ultime prestazioni ha acquisito entusiasmo e sicurezza, soprattutto quando riesci a portare a casa il risultato si crea uno spirito nuovo dentro lo spogliatoio. Continuerà sulle prestazioni delle ultime gare perchè quella è la base per ottenere grandi risultati. Non dobbiamo pensare ai climi degli avversari ma concentrarci soltanto su noi. La Juve Stabia nella prima parte della stagione ha giocato buon calcio ed ha tanto talento anche sulle palle inattive. Ha giocatori esperti che hanno vinto anche campionati e questo ci deve spingere a fare una super partita. La pausa di domenica è stata importante per lavorare e crescere su delle mancanze sia di gioco sia fisiche. Mai come in questa stagione la condizione ottimale i ragazzi la ritroveranno solo giocando, dobbiamo essere bravi a gestire il minutaggio”.

Al termine della seduta di questo pomeriggio, invece, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Casertana, valevole per la 17a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 27 gennaio 2021, con inizio alle ore 15 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Edgar Elizalde ha scelto il numero 4.

Portieri: Lazzari, Russo, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Elizalde, Garattoni, Lia, Mulè, Oliva, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli.

Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Golfo, Ripa, Romero.

Indisponibili: Mastalli, Orlando, Rizzo