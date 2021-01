Napoli. Questa mattina il presidente Vincenzo De Luca ha fatto un sopralluogo all’Ospedale del Mare per fare il punto della situazione sulla voragine apertasi questa notte nel parcheggio. “Il crollo è stato impressionante. Abbiamo avuto una piccola interruzione di corrente elettrica e dovremo chiudere il Covid Residence per alcuni giorni. Adesso bisogna fare un sondaggio geologico e vedere come siamo messi in altre parti del territorio”, ha dichiarato. fortunatamente nessun morto e nessun ferito.

Poco dopo, su Facebook, De Luca ha commentato anche le misure del governo per combattere il covid. “Un ulteriore sistema di restrizioni secondo colorazione sarebbe una scelta irresponsabile prima di conoscere a fine gennaio cosa hanno prodotto le festività natalizie. Servirebbe solo a prolungare all’infinito l’epidemia e a mandare in ancora maggiore confusione cittadini e categorie produttive. Noi siamo per un’unica zona arancione fino a fine gennaio, quando poi potrebbe scattare la zona rossa nei casi di particolare emergenza. Ma moltiplicare scelte parziali (giallo, giallo rafforzato, arancione, rosso…un visitatore alla volta… sotto i 5.000 abitanti…non oltre i 30 km e via dicendo), cose peraltro assolutamente incontrollabili, significherebbe venire meno a un dovere elementare di messa in sicurezza dell’Italia e a un rapporto semplice per un Paese intero“.