“Dark Hall” del 10 gennaio: come rivederlo

Hai perso Dark Hall andato in onda il 10 gennaio su Rai 4? Ci sono diversi modi per vedere Dark Hall in replica on demand.

Come rivedere Dark Hall?

Se non hai fatto in tempo a collegarti per la diretta di Dark Hall il 10 gennaio, con una Smart TV puoi vedere tutti i contenuti on demand di Rai Play anche sulla tv di casa. Devi sintonizzare Rai 4 (su Digitale Terrestre o Tivù Sat) e in pochi secondi ti appare l’invito a premere il tasto “Freccia su” del telecomando: a questo punto puoi cercare Dark Hall tra quelli disponibili in replica.

Se ancora non hai un televisore abilitato e vuoi vedere Dark Hall del 10 gennaio non disperare: l’app di Rai Play per Smartphone e Tablet è compatibile con Chromecast e AirPlay. Se sei un abbonato Sky, cliccando sulla “R” del telecomando, puoi registrare Dark Hall del 10 gennaio e vederlo in qualsiasi momento e quante volte vuoi.