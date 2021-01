Dal Teatro delle Palme di Napoli, l’Associazione Alessandro Scarlatti riprende il ciclo di eventi dedicati a Beethoven

Napoli – L’Associazione Alessandro Scarlatti propone in questo inizio d’anno sette concerti tra gennaio e febbraio, quello di apertura è dedicato a Beethoven. Si parte, dunque, oggi in streaming alle ore 18:00 sulla piattaforma www.ilteatroinrete.it con l’integrale delle sonate per volino e pianoforte; a differenza di quanto programmato nella stagione 2020, il ciclo è affidato a due soli interpreti, Ilya Gringolts e Peter Laul. Ad aprire le danze, rectius, le sonate è la più celebre e complessa delle dieci, la Sonata in la maggiore op. 47 a Kreutzer. Composta tra il 1802 e il 1803, la Sonata a Kreutzer rappresenta un unicum all’interno della produzione per violino e pianoforte di Beethoven: partitura pervasa da fortissimi contrasti dinamici e drammatici, tesa come poche della letteratura per i due strumenti. Dopo i perentori accordi del violino solo, si ha immediatamente la concezione che sia stata ideata da Beethoven come una sorta di “concerto per violino e pianoforte”. La Kreutzer è l’occasione per ascoltare il magnifico violino, un Giuseppe Guarneri “del Gesu” di Cremona del 1742-43, di Ilya Gringolts. Malgrado l’ascolto mediato dai mezzi di riproduzione digitale, si percepisce immediatamente il suono corposo, brunito e ottimamente proiettato del preziosissimo violino; molto scuro e ampio quello generato sulla corda sol, avvolgente e luminoso quello emesso dal cantino.Nativi entrambi di San Pietroburgo, Ilya Gringolts e Peter Laul denotano un’anima russa: si sfidano a un duello musicale al calor bianco, disperato, perfetto nel disegnare un’atmosfera arroventata. Non ci potranno essere applausi finali; ma ci risulta facile immaginarli, suggello di una lettura travolgente della più celebre tra le sonate di Beethoven. Da apprezzare l’associazione Alessandro Scarlatti per le iniziative

www.associazionescarlatti.it

a cura di Luigi De Rosa