Da Sorrento a Capri la scintilla per una importante intesa tra associazioni nazionali e sindacati

Da Sorrento e Capri la scintilla per una importante intesa tra associazioni nazionali e sindacati.

Ieri è stato firmato il seguente accordo imprese-sindacati : “Vaccino subito agli addetti per far ripartire il settore”

L’intesa, siglata da Fiavet, Federalberghi, Fipe, Faita, Assocamping, Assohotel, Assoviaggi, Fiba e Fiepe con i rappresentanti dei lavoratori di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs chiede “l’accesso tempestivo” alla campagna di immunizzazione, per dare sicurezza a tutti coloro che vogliono spostarsi

Una soluzione ideale per un settore così importante per l’economia italiana, che potrebbe dare sicurezza a tutti coloro che vogliono spostarsi.

Il 6 gennaio Atex ha trasmesso direttamente e pubblicamente al Governo e a numerose associazioni la proposta di dare priorità nei vaccini agli operatori del turismo, dopo ovviamente il personale sanitario, gli anziani e i soggetti a rischio

Siamo felici che questa proposta si sia trasformata in una importante intesa tra associazioni nazionali e sindacati.

Una soluzione ideale per un settore così importante per l’economia italiana, che potrebbe dare sicurezza a tutti coloro che vogliono spostarsi e un po’d’ossigeno soprattutto alle Zone a Turismo Prevalente,come appunto la Penisola Sorrentina e Capri

È molto importante che a questa proposta diano forza le istituzioni locali.