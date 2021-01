Da Positano agli USA: il calendario 2021 di Positanonews finisce a Chicago dai Ciampini

Ormai è noto, nella casa di Lisa e Mario Ciampini a Chicago, negli USA, vive un po’ di Positano e della costiera amalfitana.

Tantissimi Auguri a Lei e sua famiglia per un Natale Felice, Sereno pieno di benedizioni. Con queste parole Lisa e Mario ci hanno augurato un felice Natale, e noi non potevamo non ricambiare con un messaggio di buon 2021, affinché il nuovo anno porti ai Ciampini tanta serenità e la possibilità di tornare a Positano, dove li accoglieremo a braccia aperte.