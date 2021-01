Da Minori: buon anno, buona fortuna

Distinguendosi sempre per la sua grande forza sentimentale legata al ricordo, Minori, il borgo di origini romane, ha voluto salutare l’uscita dello stravecchio 2020 e l’arrivo del 2021 accompagnata da una grande speranza in un nodo molto singolare.

Su interessamento di una signora dall’animo nobile avvezza a trattare con una sorta di amore materno gli adolescenti nella scuola, qualche minuto dopo la mezzanotte, è stata irradiata per il borgo, attraverso gli altoparlanti comunali, la commovente canzone augurale “Buon Anno, Buona Fortuna”, di lontana memoria.

La voce era quella inconfondibile di Fortunato Apicella, nostro coetaneo, parte attiva di complessini musicali che all’epoca allietavano le nostre serate e non solo, pregne di amicizia sincera e rispetto. Una chitarra, uno sgabello per poggiare una gamba e via al felice repertorio.

E qualcuno è andato con la mente a quel dinamico minorese che è stato il cultore della canzone succitata, Tonino Mormile ‘o cavaliere

Certamente tutti vorranno essere grati alla bionda e leggiadra signora Maestra per aver regalato, in un momento di “silenzio cantatore”, un colpo di solennità amorosa Da parte nostra gli auguri più caldi uniti a quelli della dirigenza di Positanonews.