Covid: Premier Grecia chiede certificato vaccinazione Ue. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha chiesto la creazione di un certificato di vaccinazione a livello europeo per contribuire a ripristinare i viaggi transfrontalieri che sono stati quasi azzerati dalla pandemia. Lo riporta il Guardian. La Grecia, dove il turismo costituisce un quinto del Pil e punta a rilanciare i viaggi prima della stagione estiva, ha già creato un proprio certificato standardizzato per dimostrare che un individuo è stato vaccinato. In una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Mitsotakis ha proposto di estendere lo schema all’intera Ue. Il certificato potrebbe essere utilizzato per l’imbarco su tutti i mezzi di trasporto. “Anche se non renderemo la vaccinazione obbligatoria o un prerequisito per il viaggio, le persone che sono state vaccinate dovrebbero essere libere di viaggiare. È urgente arrivare a un’intesa comune su come un certificato di vaccinazione dovrebbe essere strutturato in modo da essere accettato in tutti gli Stati membri. La Grecia ha resistito relativamente bene alla prima ondata della pandemia, ma un aumento dei casi da ottobre ha messo a dura prova il suo sistema sanitario, indebolito da una crisi finanziaria decennale, e ha spinto le autorità a decretare un secondo blocco a novembre.

Finora ha registrato 145.179 casi e 5.302 decessi.

Fonte ANSA