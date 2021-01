Covid nel Regno Unito, oltre tremila vittime in due giorni.

Ancora un record assoluto giornaliero nelle 24 ore che tocca quota 1820 contro i 1610 di ieri.

Nuovo picco giornaliero di morti censiti per Covid nelle 24 ore nel Regno Unito, che tocca quota 1820 contro i 1610 di ieri. Il Paese è alle prese con una variante più aggressiva del virus ma che il lockdown nazionale sta solo lentamente frenando e che fa sentire ora i suoi effetti sui decessi a un paio di settimane dai picchi sui contagi. Nel frattempo, secondo gli ultimi dati dell’Oms, aggiornati al 19 gennaio si assesta a quasi 39.000 sul fronte dei nuovi casi certificati dai dati governativi di oggi, su quasi 580.000 test. Mentre le vaccinazioni salgono a oltre 5 milioni fra prime e seconde dosi somministrate (4,6 milioni e quasi mezzo milione, rispettivamente). Nel Regno Unito da inizio pandemia si sono registrati 3.476.804 casi e 91.643 morti, secondo i dati aggiornati ad oggi, 20 gennaio, dalla Johns Hopkins University. Nella lista delle 10 nazioni con il più alto aumento in 24 ore di nuovi positivi c’è anche l’Italia, al decimo posto. Va considerato però che, nell’ultimo set di dati dell’Oms, mancano quelli sugli Usa. Gli Stati Uniti rimangono comunque il primo Paese per numero di casi da inizio pandemia (24.246.830). – 21 gennaio 2021 – salvatorecaccaviello