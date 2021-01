Covid in Francia: bar e ristoranti resteranno chiusi fino a Pasqua

Mentre l’Italia è alle prese con la crisi di governo, in Francia regna ormai il lockdown. Ipotesi nere per bar e ristoranti.

In Francia i ristoranti resteranno chiusi almeno fino a Pasqua, a causa della nuova ondata di Covid. Secondo il settimanale Le Point, infatti, le attività di ristorazione potranno riaprire non prima del 6 aprile, anche se sono ipotesi ancora tutte da confermare. Anche se la versione «più ottimistica», secondo diverse fonti vicine al dossier in contatto diretto con il governo, confermerebbe la data del 6 aprile.

Per i bar e i caffè, invece, viene evocato un possibile rinvio dell’apertura a inizio giugno. La bozza di calendario attualmente allo studio del governo per fermare l’avanzata del coronavirus e soprattutto il picco della variante inglese che potrebbe diventare maggioritaria in Francia nel prossimo mese di marzo. Stando a quanto ha dichiarato il virologo dell’Institut Pasteur e membro del consiglio scientifico, Arnaud Fontanetsu a Lci.