Covid in Costiera: salgono i guariti, 20 solo a Praiano. 130 positivi in totale

Bollettino Covid in Costiera amalfitana con dati aggiornati alle 23:49 di ieri domenica 24 gennaio 2021. Si registrano 26 cittadini guariti, di cui 20 unità nel comune di Praiano. Il sindaco f.f. Anna Maria Caso ci ha spiegato che in giornata potrebbero essere comunicati altre 5 nuove guarigioni. Quattro comuni – Conca dei Marini, Vietri sul Mare e Cetara – restano senza contagi. Il totale in Costiera è di 130.