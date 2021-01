Covid in Costiera, contagi in calo. L’analisi di Gerardo Russomando

Quadro riassuntivo della situazione Covid in Costiera amalfitana (al 20 gennaio 2021) a cura di Gerardo Russomando, che ringraziamo.

Sembra rallentare la seconda ondata di contagi in costiera amalfitana. Ed i numeri dell’emerso ci dicono che siamo alla metà circa rispetto alla prima ondata, 0,91% rispetto all’1,97%. Resta l’incognita del numero dei tamponi effettuati complessivamente che servirebbe per provare a capire anche quanto probabile sommerso di positivi è rimasto non individuato e non isolato.

Intanto, mentre rimane ancora totalmente aperto il rischio di una terza ondata, sul tavolo dei Sindaci, dopo le Chiese, i cimiteri ed i mercati, è tornato il tema di cosa decidere sul fronte della ulteriore parziale apertura delle scuole. Nel frattempo, nel solo Comune di Cetara, ed ormai siamo a quasi un mese, la seconda ondata non è mai partita. Chissà perché ……