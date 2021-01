Covid in costiera amalfitana. I dati nella tabella di Gerardo Russomando

Costiera amalfitana. Pubblichiamo la tabella sulla situazione epidemiologica realizzata da Gerardo Russomando – che ringraziamo per la collaborazione – con i numeri aggiornati a sabato 16 gennaio. Non si registrano novità di rilievo. Risalta sempre il dato di Cetara che da 24 giorni non registra nuovi contagi.

Resta, come evidenzia Russomando, l’assoluta assenza di informazioni sui numeri dei tamponi eseguiti nei singoli Comuni della Costiera, ad eccezione della città di Maiori che fornisce puntualmente questo dato fondamentale.