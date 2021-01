Covid in Costiera: a Cetara 0 contagi. Aumenti a Praiano e Ravello

Costiera amalfitana: anche oggi pubblichiamo il punto della situazione covid con tabella di Gerardo Russomando, che ringraziamo.

Oggi 16 gennaio 2021 quadro sostanzialmente invariato in Costiera. Il Comune di Cetara continua a rimanere senza nuovi contagi in questa seconda ondata ed ormai sono passati ben oltre 20 giorni. Ulteriori piccoli aumenti delle percentuali, invece, solo a Praiano e Ravello.

Tutto questo, però, in un contesto di assoluta assenza di informazioni sui numeri dei tamponi eseguiti nei singoli Comuni della Costiera. L’unica eccezione rimane il Comune di Maiori che fornisce puntualmente questo dato fondamentale. Nel suddetto Comune sono stati seguiti in tutto 1767 tamponi e se ne conosce l’esito per 1732.

Di questo totale, 1273 furono eseguiti nella prima ondata e 494 nella seconda. Pertanto, in rapporto al numero degli abitanti, abbiamo avuto una percentuale di tamponi pari al 23% nella prima ondata e ad appena il 9% nella seconda. Invece, la percentuale media di positivi rispetto ai tamponi nella prima ondata fu dell’8,6% e nella seconda è, ad oggi, con i tamponi di cui si conosce già l’esito (459) del 15,4%. Un dato che lascia immaginare una consistente fetta di asintomatici ancora non individuati.