Covid in Costa d’Amalfi: 5 positivi a Vietri. Il totale è di 91

Costiera amalfitana. Come ogni giorno cerchiamo di fare il punto della situazione covid nei comuni in Costa d’Amalfi. I nostri dati, aggiornati alle 23:59 di ieri giovedì 28 gennaio, fanno riferimento ai C.o.c. divulgati dai comuni.

Come si evince dalla nostra tabella, la situazione rispetto a qualche giorno fa è piuttosto invariata. Ieri, come comunicato dal sindaco De Simone, a Vietri sul Mare si sono registrati 5 nuovi casi di positività, rendendo il comune non più covid free. Restano senza nessun caso Cetara, Conca dei Marini e Scala.

Il totale degli attualmente positivi è di 91 unità, con Ravello che conta solo 26 positivi. Nei prossimi giorni si faranno tamponi di controllo per verificare se alcuni dei cittadini in isolamento si sono negativizzati.