Covid in Costa d’ Amalfi. Reale “Sono preoccupato, il virus c’è non si può sottovalutare, il 25 speriamo di aprire”. Furore ancora chiusa, Maiori riapre le chiese, tamponi a Praiano e Ravello

Covid in Costa d’ Amalfi. Reale “Sono preoccupato, il virus c’è non si può sottovalutare, il 25 speriamo di aprire”. Furore ancora chiusa, Maiori riapre le chiese, tamponi a Ravello. Positanonews ha sentito il sindaco di Minori Andrea Reale, delegato per la sanità della Conferenza dei sindaci della Costiera amalfitana. Una domenica impegnata per Reale che al momento, alle 20, non conta nuovi contagi per il coronavirus Covid-19, ma Positanonews farà un nuovo report alle 23. Dicevamo situazione invariata e occhi puntati sui comuni che hanno la situazione più grave Maiori, Ravello, Furore e Praiano. A Maiori ancora una situazione grave, terzo anziano ricoverato in ospedale, ma le chiese saranno finalmente aperte da domani come hanno comunicato i parrocil

“La Chiusura delle Chiese, così come di altri luoghi aggregativi, ha destato sgomento nell’animo di molti. La strada maestra per evitare tutto ciò resta il rispetto delle norme. Il richiamo alla responsabilità che, in uno con le autorità civili, inoltriamo a tutti voi non è mai da considerarsi superfluo. Concordi in Cristo e in attesa di rivederci, vi abbracciamo nel Signore”

Tamponi di controllo per il coronavirus Covid – 19 a Praiano e Ravello dove il sindaco f.f. Annamaria Caso e il vicesindaco Salvatore Ulisse Di Palma sono sul campo. Gran lavoro del personale medico dell’USCA nella Città della Musica con 19 contagi , a far da guida anche morale con la sua simpatia il “positanese” Luigi Giordano, bravissimo cardiologo originario di Cetara è sposato con una ragazza di Positano e vive con lei e i figli a Salerno, Luigi è un esperto di pronto soccorso e gli piacciono le sfide e aiutare il prossimo, con lui Carmine Nasta, Angelo Ragone, Claudia Ferrigno, Luca Salomone e Giovanni Tortorella. Grandi anche i volontari della P.A. Millennium guidata da Vincenzo Oddo, con Mirco Amato e Antonio Ferrigno.

I guariti stanno superando i nuovi contagiati, ma il sindaco di Minori Andrea Reale è preoccupato “La situazione non va sottovalutata, stiamo facendo i tamponi di controllo, e ci sono anche altri tamponi in attesa collegati ad altri casi positivi, sono stati troppi in questa fase i contagiati, dobbiamo andare avanti e superare questo momento che è difficile non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico. Noi speriamo di riaprire il 25 e tornare anche a riaprire le scuole – dice Reale a Positanonews -, ma attenzione a criticare De Luca il Governatore della Regione Campania non pensa a piccole realtà come le nostre quando valuta di chiudere le scuole” Un problema in effetti è per Napoli o altre realtà urbanizzate a causa dei trasporti

La sensazione è che ci saranno ancora altre settimane di difficoltà, staremo a vedere.

ANCHE FURORE RIMANE CHIUSA FINO AL 24

Il sindaco di Furore Giovanni Milo ha firmato l’ordinanza n.16 con la quale proroga la zona rossa di Furore in atto dallo scorso 6 gennaio.

Fino al 24 gennaio 2021 nel paese costiero vigono le limitazioni da zona rossa a causa dell’ancora elevato numero di contagi da Covid-19 che si sono diffusi durante il periodo natalizio.

Leggi anche Covid in costiera amalfitana. I dati nella tabella di Gerardo Russomando

Vediamo nello specifico cosa impone l’ordinanza: