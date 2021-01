Il vaccino anti Covid è arrivato in penisola. La Folgore Massa comunica il nome del suo primo vaccinato: “Abbiamo il primo vaccinato in casa Folgore !!!! Non poteva che essere lui, la nostra bandiera, il dottor Antonino Belfiore a vaccinarsi per primo nella nostra associazione . Il medico sociale è vaccinato. Speriamo che arrivino presto le dosi per tutti”.