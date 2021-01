Covid, i comuni con più casi attualmente attivi della Campania

La pandemia di Coronavirus in Campania resta lievemente in rialzo. Nei singoli comuni, i casi attivi sono in calo a macchia di leopardo, con altri dove invece il contagio è ancora alto o addirittura in rapida “risalita”. Non sono numeri alti come quelli a cavallo di novembre e dicembre, ma comunque decisamente “importanti”.

Per quanto concerne Napoli il capoluogo conta 13.389 casi positivi, in provincia i casi maggiori li fa registrare Castellammare di Stabia, il cui ultimo aggiornamento è di 1.745 casi attivi, a seguire Pozzuoli, con 1.706 casi comunicati e Casoria con 1.050 persone attualmente positive.

Passando alla provincia di Caserta è Maddaloni il comune con il numero maggiore di casi 269, a seguire il capoluogo di Caserta (179), Marcianise (159), Mondragone (157), Teano (116), Sessa Aurunca (104). Per quanto riguarda la provincia di Salerno, invece, al momento è Eboli la città con il maggior numero di casi attivi, sono 236, seguita da Scafati (220) e Battipaglia (200).

Rallenta il contagio in Irpinia, nel Sannio e nel Casertano: in quest’ultima provincia, il numero di casi era diventato particolarmente grave nelle scorse settimane. Attualmente, il comune più colpito è quello di Maddaloni, con 246 casi attivi, davanti a Caserta ed Aversa, che però se tra novembre e dicembre avevano superato i 1.200 casi a testa, ora sono entrambi sotto quota 250: il capoluogo è a quota 227 casi attivi, contro i 200 esatti di Aversa. In Irpinia e nel Sannio, i casi restano invece “stazionari”, senza particolari criticità al momento emerse nei singoli paesi.

