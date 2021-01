Covid Hospital di Boscotrecase: al via la somministrazione dei vaccini

Napoli. Stamattina anche al Covid Hospital di Boscotrecase è partita l’attività vaccinale per coronavirus. Un nuovo punto Asl Napoli 3 Sud che si aggiunge a quelli già attivi presso gli ospedali di Nola, Castellammare di Stabia, Gragnano e Pollena Trocchia. Il primo a ricevere la dose di vaccino è stato il direttore sanitario del presidio Salvatore Marziani. Il punto vaccinale di Boscotrecase servirà per somministrare le dosi agli operatori della struttura sanitaria che fin dalla prima fase pandemica sono stati in prima linea contro il virus.

I medici della Penisola sorrentina si vaccineranno tutti il 12 a Gragnano.