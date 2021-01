Covid Costiera amalfitana il report del 16 gennaio 2021. Amalfi 13 guariti, Positano scende e Praiano spera. Cetara zero conferma le tesi di Positanonews riportate oramai da un mese da Geardo Russomando . L’ex assessore di Maiori aveva scritto, attirandosi non poche critiche, che le tesi “buoniste” pre natalizie, quando si scendeva verso i zero contagiati, erano dovute anche ai pochi tamponi effettuati e che Cetara, che ha fatto più tamponi , poteva sperare di rimanere Covid free più a lungo. Cetara, dopo tre settimane, e incredibilmente nonostante sia oramai circondati da altri paesi della Divina con tanti contagiati da Coronavirus Covid-19, mantiene zero contagi. Con Russomando abbiamo anche avuto un confronto col dirigente della ASL di Salerno, ma oramai è chiaro che l’anomalia Cetara non può non essere attribuita a uno screening massiccio fatto durante la prima ondata. Di certo non è chiudendo chiese e cimitere che si combatte il virus, anzi si creano solo ansie ed oppressioni ai cittadini già provati da un lockdown che, a fasi alterne, stiamo vivendo da quasi un anno. Ci pensa già De Luca con le sue ordinanze per la Regione Campania , non c’è bisogno di chi lo imiti, si vada avanti con serenità, prudenza e responsabilità, ma anche affidandosi a analisi razionali e non fantascientifiche, il virus si combatte con l’individuazione dei positivi, non si nasconde certo sotto le tombe o dietro i crocefissi, ma fra la gente che deve sottoporsi a controlli per il loro e altrui interesse.