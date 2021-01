Covid Costiera amalfitana il report 20 gennaio 2021. Boom di guariti a Ravello, poi Minori e Furore in calo i contagi

Covid Costiera amalfitana il report 20 gennaio 2021 delle ore 23,59. Boom di guariti a Ravello 22 negativi ( dati ufficiali parlano di 21) con il sindaco Salvatore Di Martino , sarebbero 32 i guariti di oggi , anche a Minori ( 4) e Furore ( 3) si contano i guariti . Dunque i positivi attuali sono solo 189 lo 0,49% della popolazione della Costa d’ Amalfi, un numero contenuto per la pandemia di coronavirus Covid-19. Cetara continua a essere l’unico comune covid zero in questa terza ondata ( per la Costiera la seconda di fatto ) mentre Ravello e Maiori continuano ad avere il maggior numero di contagiati sui 40 Seguono Praiano ( 25) Amalfi ( 22) e Tramonti ( 16 ) Furore è arrivata a (9).