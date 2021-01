Covid a Praiano: 2 positivi e 7 guariti

Praiano (Costiera amalfitana): pubblichiamo l’aggiornamento covid del comune.

Il comune di Praiano ha pubblicato sul profilo ufficiale di Facebook la tabella aggiornata con la situazione contagi sul territorio. Il bollettino è aggiornato a oggi 15 gennaio 2021. A Praiano oggi si contano 2 positivi e 7 guariti. Il totale dei positivi è quindi di 32 unità.

Cetara, il Comune con la percentuale più alta di positivi, rispetto alla popolazione, nella prima ondata, da ben 21 giorni non registra nuovi casi di positivi. Ed è l’unico Comune su 13.

I Comuni di Scala e Vietri sul Mare, che, nella prima ondata, seguivano Cetara come percentuali più alte, lo stesso appaiono tra quelli meno colpiti nella seconda ondata. Viceversa, tra i Comuni più colpiti nella seconda ondata troviamo Praiano e Ravello che, invece, nella prima non erano tra quelli più colpiti. Per capire ancora meglio, servirebbe conoscere il numero dei tamponi eseguiti nella prima ondata in ogni singolo Comune.