Covid a Maiori: proposta appartamenti per positivi

Emergenza Covid a Maiori (Costiera amalfitana). La situazione risulta essere piuttosto confusa a Maiori così come in altri comuni della Costa d’Amalfi. Il virus si diffonde – come è risaputo – in particolare all’interno degli stessi nuclei familiari. Da un lato abbiamo famiglie dove non tutti i membri sono positivi, dall’altro ci sono persone che sono state persino ospedalizzate sebbene le condizioni non siano così gravi.

Per far fronte a tale problematica, ci hanno riferito che qualcuno ha offerto degli appartamenti o comunque dei posti dove i positivi possono stanziare fino alla guarigione. L’opzione sembrerebbe non essere stata presa dall’amministrazione. Questa potrebbe essere però un’ottima soluzione non solo a Maiori ma nel resto della Divina e in Penisola sorrentina.