Covid 25 gennaio 2021 in Penisola si va verso i 500 contagiati, a Sorrento e Massa Lubrense oltre 100. Situazione preoccupante l’onda lunga del dopo Natale si prolunga, da notare le percentuali fra positivi e abitanti per Sorrento e Massa siamo sullo 0,80 per cento una percentuale altissima